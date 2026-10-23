La société suisse de développement de médicaments Windward Bio dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Windward Bio a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, devenant ainsi la dernière société pharmaceutique en date à chercher à tirer parti du regain d'intérêt des investisseurs pour les introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies.

Le secteur des biotechnologies a été l'un des plus actifs sur le marché des introductions en bourse de cet automne, alors même que la hausse des rendements obligataires et les préoccupations concernant l'IA pèsent sur l'appétit général pour le risque.

Voici plus de détails:

* Basée à Bâle, en Suisse, Windward Bio développe des traitements par anticorps à action prolongée contre l’asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive et les affections cutanées inflammatoires, dans le but de réduire la fréquence des injections pour les patients

* Le WIN378, principal candidat-médicament de la société, est un anticorps conçu pour bloquer la lymphopoïétine stromale thymique (TSLP), une protéine qui déclenche plusieurs voies inflammatoires impliquées dans l’asthme et d’autres maladies respiratoires

* Novo Holdings et les fonds gérés par Blue Owl Capital détiennent respectivement 14,5% et 5,9% du capital de la société avant son introduction en bourse

* Windward a levé jusqu’à 365 millions de dollars auprès d’investisseurs, notamment OrbiMed, Novo Holdings, Omega Funds et Blue Owl Healthcare Opportunities

* La société prévoit de coter ses actions au Nasdaq sous le symbole "WWB". Jefferies, TD Cowen, Piper Sandler et UBS Investment Bank sont les chefs de file de l’opération