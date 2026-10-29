La société suisse de biotechnologie Molecular Partners va supprimer près de la moitié de ses effectifs

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La société suisse Molecular Partners MOLN.S va réduire ses effectifs de près de moitié, a-t-elle annoncé jeudi, afin de se concentrer davantage sur le secteur en plein essor des médicaments radiothérapeutiques.

Cette société de biotechnologie au stade clinique, qui a conclu des partenariats avec le géant pharmaceutique Novartis

NOVN.S et l'entreprise américaine AbbVie ABBV.N , s'apprête à réduire ses effectifs de 44 % au maximum, soit jusqu'à 55 personnes.

* Les données cliniques émergentes concernant son principal candidat-médicament radiothérapeutique ont encouragé la société à se réorienter vers la radiothérapie ciblée, a déclaré le directeur général Patrick Amstutz dans un communiqué.

* Cette réduction devrait être achevée d’ici le deuxième trimestre 2027 et les coûts associés devraient prendre effet au cours du second semestre de la même année, a précisé Molecular Partners

* Les calendriers précédemment annoncés concernant les actifs cliniques restent inchangés, a précisé la société