La société sud-coréenne Samsung SDI va racheter la participation de GM dans leur coentreprise spécialisée dans les batteries

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte et modification de la source en référence au document réglementaire de Samsung SDI)

Le fabricant sud-coréen de batteries Samsung SDI 006400.KS a annoncé mardi qu'il mettrait fin à son accord de coentreprise avec General Motors GM.N dans l'Indiana et rachèterait la participation de 49 ,99% détenue par la société américaine, invoquant une demande en véhicules électriques plus faible que prévu.

Voici quelques détails:

* Samsung SDI a indiqué dans un document réglementaire qu’il prévoyait d’utiliser sa filiale à 100 % – SDI-GM Synergy Cells Holdings – pour répondre à la demande du marché en matière de batteries destinées à diverses applications, notamment les systèmes de stockage d’énergie (ESS) et les véhicules électriques.

* La société a précisé que son plan d’investissement actuel serait modifié à la suite du passage à une filiale détenue à 100 %, mais que les plans d’investissement spécifiques n’avaient pas encore été finalisés. Elle a ajouté qu’elle publierait de plus amples informations conformément aux exigences réglementaires.

* “Ce changement de structure de propriété a été décidé compte tenu de l’évolution du marché depuis l’annonce de la coentreprise, notamment la croissance plus lente que prévu de la demande en véhicules électriques. Les deux partenaires ont désormais décidé de rechercher d’autres formes de coopération que la coentreprise”, a déclaré Samsung SDI dans un communiqué.

* Par ailleurs, Samsung SDI a indiqué avoir signé un accord avec GM en vue de développer conjointement des batteries prismatiques de nouvelle génération destinées à de futures applications dans le domaine des véhicules électriques.

* Reuters avait rapporté plus tôt cette année que la construction de l’usine avait ralenti en raison de la faiblesse de la demande en véhicules électriques.

* GM et d’autres constructeurs automobiles ont réduit leur production de véhicules électriques à la suite de la suppression, en septembre dernier, d’un crédit d’impôt fédéral de 7.500 dollars. Bien que les constructeurs continuent de fabriquer et de vendre des véhicules électriques, ils ont réduit leur production afin de l’adapter à la demande.

* La coentreprise avait été annoncée il y a deux ans et devait initialement disposer d’une capacité de production annuelle de 27 gigawattheures, l’objectif étant de démarrer la production en série en 2027.

* En mars, GM et LG Energy Solution ont également annoncé leur décision de transformer une autre usine de batteries pour véhicules électriques située dans le Tennessee afin de produire des batteries destinées aux systèmes de stockage d’énergie (ESS).