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La société sud-coréenne Korai Flix va entrer en bourse aux États-Unis via une opération SPAC de 3,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 13:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur les micro-séries et les programmes sud-coréens dans les paragraphes 4 à 8)

La plateforme de divertissement sud-coréenne Korai Flix va entrer en bourse aux États-Unis grâce à une fusion de 3,5 milliards de dollars avec la société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) APEX Tech Acquisition

APXBU.O , ont annoncé mercredi les deux entreprises.

Cette opération intervient alors que les SPAC, qui constituent une voie alternative vers les marchés boursiers, font leur retour aux États-Unis après plusieurs années d’activité en berne.

La plateforme de Korai, lancée en 2024, propose des mini-séries générées par l’IA et des avatars compagnons créés par l’IA à environ 26 millions d’utilisateurs répartis dans 15 pays d’Asie. Les utilisateurs peuvent également utiliser des outils pour créer ce type de contenu dans différents styles visuels.

Les micro-séries, ces courtes vidéos verticales diffusées sous forme d’épisodes de deux minutes destinés à être visionnés sur mobile, ont connu un essor fulgurant à l’échelle mondiale. Ce format est peu coûteux à produire et peut être généré rapidement grâce à l’intelligence artificielle.

Au premier semestre 2026, les micro-séries sur YouTube ont totalisé plus de 6,5 milliards de vues, tandis que le temps de visionnage a augmenté de plus de 50 % par rapport à l’année précédente.

Les contenus de divertissement coréens connaissent également un essor mondial dans le sillage du succès de la K-pop, des séries coréennes et d’autres exportations culturelles coréennes.

Korai sera la dernière plateforme de divertissement liée à la Corée du Sud à entrer en bourse aux États-Unis. Webtoon Entertainment WBTN.O , soutenue par Naver et propriétaire de la plateforme de distribution de romans Wattpad, a fait son entrée à New York en 2024 via une introduction en bourse (introduction en bourse) traditionnelle.

Une SPAC est une société « coquille vide » qui lève des capitaux par le biais d’une introduction en bourse, puis utilise ces fonds pour fusionner avec ou acquérir une société privée, la faisant ainsi entrer en bourse sans passer par une introduction en bourse classique.

La transaction avec la SPAC devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2027. La société issue de la fusion sera rebaptisée Krflix Group et devrait être cotée à la Bourse de New York.

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