La société sud-coréenne de commerce électronique Coupang déclare que 33,7 millions de comptes clients ont été violés

Le géant sud-coréen du commerce électronique Coupang CPNG.N a déclaré que les informations personnelles de ses 33,7 millions de comptes clients ont été exposées à la suite d'un accès non autorisé aux données.

Coupang, surnommé l'Amazon.com AMZN.O de la Corée du Sud, est le premier distributeur en ligne du pays et ses services sont omniprésents pour de nombreux Coréens qui utilisent ses livraisons rapides "Rocket".

"Une enquête ultérieure a révélé que l'étendue de l'exposition des comptes clients est d'environ 33,7 millions de comptes, tous en Corée", a déclaré la société dans un communiqué samedi, ajoutant qu'elle a pris connaissance de la violation de données le 18 novembre et qu'elle a signalé le cas aux autorités.

Le nombre de clients actifs dans le secteur du commerce de produits a atteint 24,7 millions au troisième trimestre, a annoncé l'entreprise plus tôt.

Les données exposées se limitent au nom, à l'adresse électronique, au numéro de téléphone, à l'adresse de livraison et à l'historique de certaines commandes, mais ne comprennent pas les détails de paiement ni les identifiants de connexion, a précisé l'entreprise.

L'accès non autorisé aux informations personnelles aurait commencé le 24 juin via des serveurs étrangers, a indiqué Coupang.

L'enquête est toujours en cours et l'entreprise continue de collaborer avec les autorités policières et réglementaires, a ajouté la société.