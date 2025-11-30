 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 253,91
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société sud-coréenne de commerce électronique Coupang déclare que 33,7 millions de comptes clients ont été violés
information fournie par Reuters 30/11/2025 à 00:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant sud-coréen du commerce électronique Coupang CPNG.N a déclaré que les informations personnelles de ses 33,7 millions de comptes clients ont été exposées à la suite d'un accès non autorisé aux données.

Coupang, surnommé l'Amazon.com AMZN.O de la Corée du Sud, est le premier distributeur en ligne du pays et ses services sont omniprésents pour de nombreux Coréens qui utilisent ses livraisons rapides "Rocket".

"Une enquête ultérieure a révélé que l'étendue de l'exposition des comptes clients est d'environ 33,7 millions de comptes, tous en Corée", a déclaré la société dans un communiqué samedi, ajoutant qu'elle a pris connaissance de la violation de données le 18 novembre et qu'elle a signalé le cas aux autorités.

Le nombre de clients actifs dans le secteur du commerce de produits a atteint 24,7 millions au troisième trimestre, a annoncé l'entreprise plus tôt.

Les données exposées se limitent au nom, à l'adresse électronique, au numéro de téléphone, à l'adresse de livraison et à l'historique de certaines commandes, mais ne comprennent pas les détails de paiement ni les identifiants de connexion, a précisé l'entreprise.

L'accès non autorisé aux informations personnelles aurait commencé le 24 juin via des serveurs étrangers, a indiqué Coupang.

L'enquête est toujours en cours et l'entreprise continue de collaborer avec les autorités policières et réglementaires, a ajouté la société.

Valeurs associées

AMAZON.COM
233,1800 USD NASDAQ +1,75%
COUPANG RG-A
28,270 USD NYSE +1,36%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank