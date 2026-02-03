La société sud-coréenne Bitsensing lance un système d'aide à la conduite, alors que les flottes cherchent à améliorer la sécurité

Bitsensing a lancé un kit de système avancé d'aide à la conduite pour les autobus et les camions, a déclaré mardi la start-up sud-coréenne spécialisée dans les radars, dans le but d'équiper les flottes de véhicules commerciaux existants de technologies de sécurité afin de réduire les risques d'accident et les coûts d'exploitation.

Ce lancement intervient alors que les assureurs commencent à intégrer la technologie de sécurité dans les primes des véhicules commerciaux et que les opérateurs de flottes cherchent à moderniser les véhicules vieillissants, largement délaissés par les constructeurs automobiles et les principaux fournisseurs qui donnent la priorité aux systèmes installés en usine sur les nouveaux modèles.

Le kit de la société QCOM.O , soutenue par Qualcomm, combine des capteurs radar et des caméras pour avertir les conducteurs. Il est destiné aux autobus et aux poids lourds qui ont généralement des angles morts importants et des distances de freinage plus longues.

"La plupart des véhicules commerciaux existants n'ont aucun capteur", a déclaré Jae-Eun Lee, directeur général de Bitsensing, à Reuters, ajoutant que les opérateurs sont prêts à moderniser les systèmes qui peuvent réduire les risques d'accident.

L'entreprise a commencé à déployer le système en Corée du Sud dans le cadre d'un projet pilote avec Koreawide Express Group, en installant le kit sur ses autobus urbains et interurbains, avec un contrat couvrant plus de 500 autobus.

Selon Jae-Eun Lee, les grands équipementiers automobiles évitent généralement ce segment en raison des volumes plus faibles et des demandes de personnalisation, ce qui permet aux petites entreprises d'être compétitives.

L'entreprise est également en pourparlers avec des clients potentiels aux États-Unis, en Inde et à Taïwan concernant le déploiement du kit ADAS, et discute avec les assureurs de la manière dont les données des flottes modernisées pourraient être utilisées pour réduire les primes en démontrant la diminution des accidents, a déclaré Jae-Eun Lee.

"Nous ne nous concentrons pas uniquement sur les automobiles", a déclaré Lee, ajoutant que la société est en pourparlers pour appliquer sa technologie de perception basée sur le radar aux robots de livraison et aux navires autonomes.

Fondée en 2018, Bitsensing a levé environ 52 millions de dollars à ce jour, notamment auprès du fournisseur de pièces automobiles sud-coréen HL Mando. La société prévoit de se préparer à une première offre publique en 2027, a déclaré Lee, bien qu'elle puisse envisager une levée de fonds supplémentaire si un partenaire stratégique émergeait.