La société spécialisée dans les technologies énergétiques Babcock & Wilcox recule après une émission d'actions de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** Les actions de Babcock & Wilcox Enterprises ( BW.N ), une entreprise spécialisée dans les technologies énergétiques, ont chuté de 7,5 % après la clôture de la bourse, à 19,64 dollars, suite à l'annonce d'une levée de fonds ** BW lance une offre publique de 200 millions de dollars d'actions d'

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser par anticipation les montants dus au titre de son contrat de crédit, puis de contracter un nouvel emprunt afin de financer ses besoins en fonds de roulement et de soutenir ses initiatives de croissance, notamment des projets de production d'électricité pour des centres de données d'IA, entre autres

** B. Riley est le chef de file de l'opération, aux côtés de Craig-Hallum et Lake Street Capital Markets

** L'action BW a clôturé en hausse de 9,7 % à 21,22 $ jeudi et a plus que triplé depuis le début de l'année

** Basée à Akron, dans l'Ohio, BW compte environ 136,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de près de 3 milliards de dollars