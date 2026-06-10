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La société spécialisée dans la sécurité des données Cyera lève 600 millions de dollars, avec une valorisation de 12 milliards de dollars
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 14:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de sécurité des données Cyera a annoncé mercredi avoir levé 600 millions de dollars lors d'un tour de table de fin de cycle, avec une valorisation de 12 milliards de dollars, soit quatre fois plus qu'il y a plus d' un an. Cette hausse souligne l'intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises de sécurité des données, alors que les menaces de cybersécurité s'intensifient parallèlement à l'adoption rapide des technologies d'IA générative.

* Ce tour de table a été mené par Evolution Equity Partners, avec la participation de l'investisseur public singapourien Temasek et du fonds de capital-risque israélien Cyberstarts, a précisé Cyera.

* Des investisseurs existants, notamment Accel, AT&T Ventures T.N , Blackstone BX.N et Coatue, ont également pris part à ce tour, a ajouté la société.

* Cyera a déclaré avoir triplé son chiffre d'affaires annuel récurrent pendant trois années consécutives, porté ses effectifs à 1.500 employés répartis dans 18 pays et acquis cinq sociétés au cours des 18 derniers mois.

* Le logiciel de Cyera aide les entreprises à identifier, classer et protéger les données sensibles sur les systèmes cloud et sur site, leur permettant ainsi de surveiller les risques et de se conformer aux réglementations.

* En janvier, Cyera a levé 400 millions de dollars pour une valorisation de 9 milliards de dollars , dont le produit a été affecté au développement de produits, à l'expansion mondiale et à des partenariats.

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