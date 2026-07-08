La société russe Polyus annonce que sa direction recommandera de suspendre le versement des dividendes jusqu'en 2030

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La société minière aurifère russe Polyus PLZL.MM a annoncé mercredi que sa direction allait recommander à son conseil d'administration de suspendre le versement des dividendes jusqu'en 2030.