La société pétrolière irakienne Basra Oil Company signe un contrat de gestion de cinq ans avec Halliburton pour deux gisements pétroliers

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Le ministre irakien du Pétrole a déclaré dimanche que la Basra Oil Company avait signé un contrat de gestion intégrée d'une durée de cinq ans avec la société américaine Halliburton pour les gisements de Bin Umar et de Sindbad, conformément aux plans du gouvernement visant à accroître la production.

Ce contrat vise à porter la production de brut de Bin Umar à 150.000 barils par jour et celle de Sindbad à 100.000 barils par jour, tout en augmentant la production de gaz associé sur ces deux gisements.