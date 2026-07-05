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La société pétrolière irakienne Basra Oil Company signe un contrat de gestion de cinq ans avec Halliburton pour deux gisements pétroliers
information fournie par Reuters 05/07/2026 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre irakien du Pétrole a déclaré dimanche que la Basra Oil Company avait signé un contrat de gestion intégrée d'une durée de cinq ans avec la société américaine Halliburton pour les gisements de Bin Umar et de Sindbad, conformément aux plans du gouvernement visant à accroître la production.

Ce contrat vise à porter la production de brut de Bin Umar à 150.000 barils par jour et celle de Sindbad à 100.000 barils par jour, tout en augmentant la production de gaz associé sur ces deux gisements.

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1 commentaire

  • 17:28

    Les iraqiens ne verront pas la couleur de l'argent de leur pétrole.

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