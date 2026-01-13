La société Onebrief, spécialisée dans les technologies de défense, évaluée à plus de 2 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La plateforme militaire Onebrief a annoncé mardi avoir levé 200 millions de dollars lors d'un tour de table qui a donné à l'entreprise une valorisation post-money de 2,15 milliards de dollars, la doublant en six mois.

Les startups spécialisées dans les technologies de défense ont récemment suscité un intérêt croissant de la part des investisseurs, les gouvernements augmentant leurs dépenses en logiciels, en données et en intelligence artificielle pour moderniser les opérations militaires.

Le dernier tour de table, qui comprenait des capitaux primaires et secondaires, a été mené par Battery Ventures et Sapphire Ventures, avec une nouvelle participation de Salesforce Ventures et des investissements supplémentaires de General Catalyst et Insight Partners.

Onebrief a levé 20 millions de dollars lors d'un tour de table de série C en juin de l'année dernière, à une valorisation de 1,1 milliard de dollars ( ).

L'entreprise a déclaré que ce financement l'aiderait à développer et à renforcer sa plateforme en tant qu'épine dorsale des opérations de commandement, en réunissant la planification, le wargame, la simulation et l'aide à la décision en temps réel dans un seul système unifié.

Les fonds seront utilisés pour développer son produit AI Assist et renforcer la résilience de la plateforme en temps de guerre.

Le financement a également permis à Onebrief d'acquérir Battle Road Digital, qui développe une technologie de jeu pour la défense et la sécurité nationale.

L'acquisition ajoute des capacités de wargames en temps réel et de modélisation opérationnelle à la plateforme de Onebrief, a déclaré l'entreprise.

"L'intégration avec Onebrief nous permet de combler rapidement le fossé entre la simulation et les opérations réelles", a déclaré Josh Henderson, fondateur de Battle Road Digital.

La plateforme de Onebrief offre aux équipes militaires un espace de travail unique pour planifier des missions, effectuer des simulations et prendre des décisions en temps réel, en combinant des données en temps réel et l'IA pour accélérer le commandement dans les opérations à fort enjeu.