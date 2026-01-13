 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société Onebrief, spécialisée dans les technologies de défense, évaluée à plus de 2 milliards de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La plateforme militaire Onebrief a annoncé mardi avoir levé 200 millions de dollars lors d'un tour de table qui a donné à l'entreprise une valorisation post-money de 2,15 milliards de dollars, la doublant en six mois.

Les startups spécialisées dans les technologies de défense ont récemment suscité un intérêt croissant de la part des investisseurs, les gouvernements augmentant leurs dépenses en logiciels, en données et en intelligence artificielle pour moderniser les opérations militaires.

Le dernier tour de table, qui comprenait des capitaux primaires et secondaires, a été mené par Battery Ventures et Sapphire Ventures, avec une nouvelle participation de Salesforce Ventures et des investissements supplémentaires de General Catalyst et Insight Partners.

Onebrief a levé 20 millions de dollars lors d'un tour de table de série C en juin de l'année dernière, à une valorisation de 1,1 milliard de dollars ( ).

L'entreprise a déclaré que ce financement l'aiderait à développer et à renforcer sa plateforme en tant qu'épine dorsale des opérations de commandement, en réunissant la planification, le wargame, la simulation et l'aide à la décision en temps réel dans un seul système unifié.

Les fonds seront utilisés pour développer son produit AI Assist et renforcer la résilience de la plateforme en temps de guerre.

Le financement a également permis à Onebrief d'acquérir Battle Road Digital, qui développe une technologie de jeu pour la défense et la sécurité nationale.

L'acquisition ajoute des capacités de wargames en temps réel et de modélisation opérationnelle à la plateforme de Onebrief, a déclaré l'entreprise.

"L'intégration avec Onebrief nous permet de combler rapidement le fossé entre la simulation et les opérations réelles", a déclaré Josh Henderson, fondateur de Battle Road Digital.

La plateforme de Onebrief offre aux équipes militaires un espace de travail unique pour planifier des missions, effectuer des simulations et prendre des décisions en temps réel, en combinant des données en temps réel et l'IA pour accélérer le commandement dans les opérations à fort enjeu.

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump, lors de sa dernière visite en personne au Forum économique mondial à Davos (Suisse), le 22 janvier 2020 ( AFP / JIM WATSON )
    Trump attendu en vedette la semaine prochaine à Davos
    information fournie par AFP 13.01.2026 17:06 

    Donald Trump tiendra la vedette la semaine prochaine du Forum économique mondial à Davos (Suisse), grand-messe du multilatéralisme et du libre-échange que le président américain malmène depuis son retour au pouvoir, ravivant les tensions commerciales et géopolitiques. ... Lire la suite

  • L'investisseur activiste David Webb à Hong Kong le 12 mai 2025 ( AFP / Peter PARKS )
    Décès à 60 ans de l’investisseur militant hongkongais David Webb
    information fournie par AFP 13.01.2026 16:47 

    David Webb, investisseur militant hongkongais connu pour son combat pour la transparence des marchés financiers et la responsabilité démocratique, est mort mardi à l’âge de 60 ans, selon un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. "C’est avec une grande tristesse ... Lire la suite

  • A Hawaï, les spectaculaires jets de lave du volcan Kilauea
    A Hawaï, les spectaculaires jets de lave du volcan Kilauea
    information fournie par AFP Video 13.01.2026 16:46 

    Sa lave est projetée à plus de 400 mètres de haut: des images spectaculaires du volcan Kilauea, un des plus actifs du monde, ont été diffusées lundi par l'Institut américain de géophysique (USGS).

  • Le président américain Donald Trump, le 13 janvier 2026, à la base aérienne Andrews Air Force Base, dans le Maryland aux Etats-Unis ( AFP / Mandel NGAN )
    Aux Etats-Unis, une inflation qui cesse d'accélérer mais reste élevée
    information fournie par AFP 13.01.2026 16:46 

    Le rythme de l'inflation s'est calmé en fin d'année 2025 aux Etats-Unis mais les Américains digèrent mal l'augmentation continue des prix de l'alimentation et de l'électricité. Selon les données officielles publiées mardi, l'indice des prix à la consommation (CPI) ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank