La société Once Upon a Farm de Jennifer Garner annonce une hausse de son chiffre d'affaires alors que le marché américain des introductions en bourse est très actif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Once Upon a Farm, la société d'aliments biologiques pour bébés cofondée par l'actrice Jennifer Garner, a révélé une augmentation de son chiffre d'affaires sur six mois dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis lundi, devenant ainsi la dernière société à chercher à s'introduire en bourse dans un contexte de forte demande de la part des investisseurs.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis s'est accélérée ces derniers mois, après un ralentissement en début d'année dû à l'incertitude de la politique commerciale qui a freiné l'élan.

Black Rock Coffee Bar, l'entreprise de cybersécurité Netskope et WaterBridge Infrastructure ont toutes fait des débuts remarqués au début du mois, tandis que Smithfield Foods, la plus grande entreprise américaine de transformation du porc, a levé 571,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse en janvier.

L'entreprise basée à Berkeley, en Californie, a déclaré un chiffre d'affaires de 110,6 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre 65,8 millions de dollars pour la même période de l'année précédente, selon le document déposé.

En juin, Reuters a rapporté que la société avait déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse.

Once Upon a Farm a été fondée en 2015 par Cassandra Curtis et Ari Raz, et fabrique des produits biologiques pour les bébés, les jeunes enfants et les enfants, notamment des sachets pressés à froid, des barres d'avoine et des repas surgelés vendus dans les supermarchés à travers les États-Unis.

Garner, connue pour la série télévisée "Alias" et les films "Dallas Buyers Club" et "Catch Me If You Can", et John Foraker, ancien directeur général d'Annie's, ont rejoint l'entreprise en tant que cofondateurs en 2017.

Once Upon a Farm sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "OFRM".

Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA et William Blair figurent parmi les preneurs fermes de l'offre.