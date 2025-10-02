La société néo-zélandaise Bremworth connaît sa plus forte hausse depuis plus de trente ans à la suite de son rachat par Mohawk Industries

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 octobre - ** Les actions de la société de tapis Bremworth BRW.NZ augmentent de 49,2 % pour atteindre 0,925 $NZ, ce qui représente la plus forte hausse intrajournalière depuis janvier 1991
** La société sera acquise par l'unité de Mohawk Industries MHK.N
** Le prix de l'offre, compris entre 1,05 et 1,15 dollars néo-zélandais par action, représente une prime de 85 % par rapport au niveau de clôture de la société avant l'annonce
** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 130,8 % (1 $ = 1,7200 dollar néo-zélandais)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer