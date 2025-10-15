information fournie par Reuters • 15/10/2025 à 15:01

États-Unis: Hausse inattendue de l'indice d'activité "Empire State" en octobre

L'usine de production de cordes d'instruments de D'Addario à Farmingdale

L'activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une hausse surprise, montre mercredi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

Son indice "Empire State" passe à +10,7 après -8,7 en septembre.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne -1,4 en octobre.

La composante des nouvelles commandes ressort à +3,7 en octobre après -19,6 le mois dernier et celle de l'emploi à +6,2 après -1,2.

Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois a augmenté en octobre pour atteindre +30,5 après +14,8 en octobre.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)