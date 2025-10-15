 Aller au contenu principal
États-Unis: Hausse inattendue de l'indice d'activité "Empire State" en octobre
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 15:01

L'usine de production de cordes d'instruments de D'Addario à Farmingdale

L'activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une hausse surprise, montre mercredi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

Son indice "Empire State" passe à +10,7 après -8,7 en septembre.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne -1,4 en octobre.

La composante des nouvelles commandes ressort à +3,7 en octobre après -19,6 le mois dernier et celle de l'emploi à +6,2 après -1,2.

Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois a augmenté en octobre pour atteindre +30,5 après +14,8 en octobre.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

