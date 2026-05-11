La société minière spécialisée dans le gaz naturel WhiteHawk annonce une multiplication par sept de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

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WhiteHawk, société active dans le secteur des droits miniers et des redevances sur le gaz naturel, a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, annonçant une hausse de 615% de son chiffre d'affaires en 2025, alors que la hausse des prix du pétrole stimule les nouvelles introductions en bourse dans le secteur de l'énergie.

La société basée à Philadelphie, en Pennsylvanie, a déclaré une perte nette de 3,6 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 67,6 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 31 décembre, contre une perte nette de 11,6 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 9,5 millions de dollars un an plus tôt.

Cette introduction en bourse intervient alors que le conflit au Moyen-Orient a fait grimper les prix du brut, renforçant l'attrait des actifs énergétiques américains et ouvrant la voie à davantage d'émetteurs du secteur pétrolier et gazier pour accéder au marché des nouvelles introductions en bourse.

Le fabricant d'équipements de forage HMH HMH.O est entré en bourse à New York en avril, tandis que la société EagleRock , spécialisée dans le bassin permien, s'apprête à faire son entrée en bourse plus tard cette semaine.

Fondée en 2022, WhiteHawk gère des droits miniers et des redevances sur le gaz naturel sur environ 3,4 millions d'acres brutes dans les bassins américains, en se concentrant principalement sur les bassins des Appalaches et de Haynesville au 31 décembre.

Selon son prospectus, environ 13% du gaz naturel produit aux États-Unis génère des redevances pour WhiteHawk.

“Les activités de redevances peuvent être attractives au sein du secteur car elles offrent une exposition aux prix des matières premières et à l’activité de forage sans la même charge de dépenses que les producteurs traditionnels de pétrole et de gaz”, a déclaré à Reuters Lukas Muehlbauer, associé chez IPOX.

“WhiteHawk prévoit de verser des dividendes réguliers, ce qui peut renforcer l'attrait pour les investisseurs à la recherche de revenus ainsi que d'une exposition au secteur de l'énergie.”

La demande de gaz naturel a également été stimulée par le développement rapide de l'intelligence artificielle et l'expansion des exportations américaines de gaz naturel liquéfié vers les acheteurs européens et asiatiques.

WhiteHawk, qui prévoit de vendre de nouvelles actions dans le cadre de cette offre, s'est renforcée grâce à huit acquisitions majeures depuis sa création.

Raymond James, Stifel et J.P. Morgan sont les co-chefs de file. WhiteHawk sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole “WHK”.