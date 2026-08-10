 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société minière canadienne Barrick recule après la publication de ses résultats du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 23:02
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre et des points 2 et 3: le bénéfice est conforme aux estimations du consensus, et non inférieur à celles-ci)

10 août - ** Les actions de Barrick Mining ABX.TO B.N cotées aux États-Unis chutent de plus de 8 % à 40,09 dollars

** La société a atteint les estimations de bénéfice pour le deuxième trimestre ; la hausse des coûts et la baisse de la production d'or ont pesé sur les résultats

** La société affiche un bénéfice ajusté de 82 cents par action au deuxième trimestre, contre une estimation de 82 cents par action – données compilées par LSEG

** La production d’or du deuxième trimestre recule à 796.000 onces, contre 797.000 onces un an plus tôt

** ABX et Newmont NEM.N ont réglé tous leurs différends concernant leur coentreprise Nevada Gold Mines, Newmont ayant accepté de verser 1,95 milliard de dollars à Barrick

** ABX cédera son projet Fourmile à la coentreprise Nevada Gold Mines, tandis que Newmont cédera ses projets Mike et Fiberline

** TD Cowen estime que cet accord lève un obstacle majeur au projet d’introduction en bourse en Amérique du Nord, mais que le prix obtenu était “inférieur à ce que nous avions anticipé”

** “Nous évaluons actuellement la part de 38,5 % de Fourmile à 6,6 milliards de dollars, soit 4,7 milliards de plus que les 1,95 milliard reçus, ce qui, selon nous, représente un coût élevé pour régler les litiges et mener à bien l’introduction en bourse” – analystes de TD Cowen

** Compte tenu des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de 7,7 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

BARRICK MINING
57,030 CAD TSX -6,45%
NEWMONT
117,265 USD NYSE +3,79%
Or
4 362,96 USD Six - Forex 1 -0,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,26 +1,57%
HAFFNER ENERGY
0,539 +3,85%
2CRSI
29,12 +1,46%
CAC 40
8 724,51 -0,02%
INNATE PHARMA
1,888 +3,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank