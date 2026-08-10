La société minière canadienne Barrick recule après la publication de ses résultats du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre et des points 2 et 3: le bénéfice est conforme aux estimations du consensus, et non inférieur à celles-ci)

10 août - ** Les actions de Barrick Mining ABX.TO B.N cotées aux États-Unis chutent de plus de 8 % à 40,09 dollars

** La société a atteint les estimations de bénéfice pour le deuxième trimestre ; la hausse des coûts et la baisse de la production d'or ont pesé sur les résultats

** La société affiche un bénéfice ajusté de 82 cents par action au deuxième trimestre, contre une estimation de 82 cents par action – données compilées par LSEG

** La production d’or du deuxième trimestre recule à 796.000 onces, contre 797.000 onces un an plus tôt

** ABX et Newmont NEM.N ont réglé tous leurs différends concernant leur coentreprise Nevada Gold Mines, Newmont ayant accepté de verser 1,95 milliard de dollars à Barrick

** ABX cédera son projet Fourmile à la coentreprise Nevada Gold Mines, tandis que Newmont cédera ses projets Mike et Fiberline

** TD Cowen estime que cet accord lève un obstacle majeur au projet d’introduction en bourse en Amérique du Nord, mais que le prix obtenu était “inférieur à ce que nous avions anticipé”

** “Nous évaluons actuellement la part de 38,5 % de Fourmile à 6,6 milliards de dollars, soit 4,7 milliards de plus que les 1,95 milliard reçus, ce qui, selon nous, représente un coût élevé pour régler les litiges et mener à bien l’introduction en bourse” – analystes de TD Cowen

** Compte tenu des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de 7,7 % depuis le début de l’année