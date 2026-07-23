La société minière aurifère Newmont dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre

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Newmont NEM.N a dépassé jeudi les prévisions des analystes concernant son bénéfice du deuxième trimestre, le plus grand exploitant aurifère mondial ayant profité de la hausse des cours de l'or.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 2,10 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 1,99 dollar, selon les données compilées par LSEG.