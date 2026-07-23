La société mexicaine Cemex revoit à la hausse ses prévisions de résultats, grâce à une augmentation de ses bénéfices liée à sa restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kylie Madry

Le cimentier mexicain Cemex

CEMEXCPO.MX a revu à la hausse jeudi ses prévisions de résultat opérationnel pour 2026, grâce aux effets positifs de son programme de restructuration et à une solide croissance de ses ventes.

Cemex a annoncé une hausse de 9 % de son bénéfice net au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, à 347 millions de dollars, tandis que son résultat opérationnel, mesuré par l'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), a bondi de 24 % pour atteindre 1,02 milliard de dollars.

Comptant parmi les plus grands cimentiers mondiaux, Cemex a revu à la hausse ses prévisions de croissance de l’EBITDA pour 2026, les portant de 16 % à 17 %, alors que ses prévisions antérieures tablaient sur une croissance à un chiffre élevée. Ce résultat a dépassé l’estimation moyenne des analystes, qui s’établissait à 937,4 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires a progressé de 12 % au deuxième trimestre pour atteindre 4,09 milliards de dollars, avec une croissance enregistrée dans les quatre régions où la société est présente.

Au sein de ces régions, "le Mexique a continué de dépasser les attentes, grâce à des gains d’efficacité en matière de coûts, à une amélioration de la demande et à l’effet de levier opérationnel", a indiqué la société dans un communiqué.

Hors règlement favorable ponctuel en Europe, le chiffre d’affaires a augmenté de 11 % et l’EBITDA de 19 % par rapport à l’année précédente.

La société a également relevé son objectif d’économies issu de son programme de restructuration à 475 millions de dollars, contre les 400 millions de dollars initialement prévus dans son plan d’économies, précisant que 80 % de l’objectif initial avait été atteint.

La plupart des nouvelles économies liées à cet objectif revu à la hausse devraient être réalisées en 2027, a ajouté Cemex.