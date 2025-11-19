La société mère TJ Maxx en hausse après avoir relevé ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - **Les actions du distributeur de produits à prix cassés TJX Companies TJX.N sont en hausse d'environ 3 % à 149,66 $ avant le marché** ** La société relève son bénéfice annuel et ses prévisions de ventes comparables en pariant sur les avantages d'une stratégie d'approvisionnement élargie et d'un inventaire saisonnier** ** Le bénéfice par action pour l'exercice 2026 devrait se situer entre 4,63 et 4,66 dollars, contre une prévision précédente de 4,52 à 4,57 dollars**

** Les ventes annuelles comparables devraient augmenter de 4 % par rapport à la prévision précédente d'une hausse de 3 %** ** Bénéfice trimestriel par action de 1,28 $ par rapport aux estimations de 1,22 $ - données compilées par LSEG** ** Chiffre d'affaires trimestriel de 15,12 milliards de dollars par rapport aux estimations de 14,85 milliards de dollars**

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 20,5 % depuis le début de l'année**