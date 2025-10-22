 Aller au contenu principal
La société mère de Wayne Bank progresse après des résultats trimestriels positifs
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 18:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de la société mère de Wayne Bank, Norwood Financial NWFL.O , ont augmenté de 4 % à 25,76 $

** La société annonce une hausse de 85 % du bénéfice par action du troisième trimestre à 89 cents

** Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 28,4% pour atteindre 20,5 millions de dollars

** La société annonce également une hausse de 72 points de base du rendement des actifs; en taux annualisé, les prêts ont augmenté de 5,4 % et les dépôts de 15 % au cours du trimestre

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a chuté de 5,3 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

