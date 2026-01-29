La société mère de Vans, VF Corp, prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse, mais s'inquiète des tarifs douaniers (28 janvier)

Le fabricant de vêtements et de chaussures VF Corp VFC.N a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations des analystes mercredi, mais les actions ont chuté de 7 % après que les dirigeants aient déclaré que les tarifs douaniers commençaient tout juste à frapper son activité.

La société mère Vans, qui s'approvisionne en Asie du Sud-Est, en Amérique centrale et en Amérique du Sud pour environ 85 % de ses produits vendus aux États-Unis, a pris plusieurs mesures pour atténuer l'impact des droits de douane, notamment en augmentant la production et les expéditions, en travaillant avec les fournisseurs pour réduire les coûts et en procédant à des hausses de prix sélectives.

Mais ces mesures ne suffiront pas à compenser le manque à gagner d'environ 100 millions de dollars auquel l'entreprise s'attend pour l'exercice 2026.

"Les tarifs douaniers commencent tout juste à nous toucher. Nous avons parlé de notre capacité à atténuer ces tarifs au cours de l'exercice 2027 et rien n'a changé à ce sujet", a déclaré le directeur financier Paul Vogel lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Ce commentaire prudent a éclipsé les performances solides du trimestre des fêtes de fin d'année, soutenues par de nouvelles collections qui ont entraîné une croissance de 8 % pour les marques The North Face et Timberland dans les Amériques ainsi que dans les régions d'Europe et d'Asie.

L'entreprise s'efforce simultanément de redresser son unité Vans en difficulté, qui a enregistré une baisse de 8 % de ses ventes, tout en rationalisant ses opérations en se séparant d'unités peu performantes telles que Dickies l'année dernière.

"Vans est toujours à la recherche d'un redressement, en particulier sur le marché clé des États-Unis, et il y a peu d'indications d'un retour à la croissance des ventes ou de la fréquentation des magasins en vue", a déclaré Sky Canaves, analyste chez Emarketer.

VF Corp a déclaré un chiffre d'affaires de 2,88 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 2,76 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

En excluant les éléments non récurrents et les contributions de la marque Dickies, la société a affiché un bénéfice ajusté de 58 cents par action, dépassant l'estimation de 45 cents.

La société prévoit un chiffre d'affaires stable ou en hausse de 2 % pour le quatrième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 2,6 %.