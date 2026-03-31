La société mère de Tommy Hilfiger et Calvin Klein en hausse après des prévisions de bénéfices annuels et des résultats du T3 optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
31 mars - ** Les actions de l'entreprise de mode PVH Corp
PVH.N ont augmenté de ~2% à 71,03 $ dans les échanges prolongés
** La société prévoit un BPA ajusté entre 11,80 et 12,10 $, largement supérieur aux attentes de 11,88 $ - données compilées par LSEG
** Le chiffre d'affaires annuel devrait augmenter "légèrement" par rapport à 2025, contre une hausse de 0,95% estimée
** La société dépasse également les estimations de revenus et de bénéfices du 4ème trimestre grâce à une forte demande malgré les pressions macroéconomiques
** Les ventes de Tommy Hilfiger et de Calvin Klein, les plus grandes marques de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires, ont augmenté de 7 % et de 3 %, respectivement
** Les actions ont augmenté de 4 % depuis le début de l'année
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