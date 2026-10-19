La société mère de Gol et d'Avianca privilégie les alliances à la guerre des capacités, selon son directeur financier

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par Kylie Madry

La société mère de la compagnie aérienne brésilienne Gol GOLL54.SA et de la colombienne Avianca préfère se développer par le biais de partenariats plutôt que d’inonder les marchés de nouveaux appareils, a déclaré lundi son directeur financier, alors que le groupe aérien latino-américain doit faire face à des coûts élevés de carburant et d’emprunt.

“Nous aurions pu décider de mettre en service 50 avions (et d’inonder) le marché. Cela n’avait aucun sens”, a déclaré le directeur financier Manuel Irarrazaval, faisant référence à la préférence du groupe Abra pour des accords tels que son partenariat avec la compagnie chilienne Sky plutôt qu’une expansion organique sur de nouveaux marchés.

* “Avec la hausse du prix du carburant… et celle des taux d’intérêt, il faut gagner en envergure”, a-t-il déclaré lors du forum annuel de l’Association latino-américaine et caribéenne du transport aérien (ALTA)

* Il a expliqué que la stratégie d’Abra reposait sur la mise en place d’un réseau plus étendu à travers la région et sur la combinaison d’opérations nationales et internationales, estimant qu’un modèle purement low-cost ne fonctionnait plus aussi bien en Amérique latine

* “Il faut proposer des places bon marché en classe économique, mais aussi une classe affaires, des correspondances nationales et des liaisons locales”, a-t-il déclaré

* Il a désigné Rio de Janeiro comme une plaque tournante long-courrier de plus en plus importante au sein du réseau du groupe, précisant que la compagnie proposait déjà un service en classe affaires vers New York et Buenos Aires

* Le dirigeant a ajouté que l’accès à des avions gros-porteurs restait un élément clé de la stratégie du groupe, qui vise à équilibrer son exposition aux marchés nationaux et internationaux

* Il a précisé qu’Abra accordait une grande importance à la planification future de sa flotte d’appareils à fuselage large, notamment aux commandes d’Airbus A350 et A330, dans le cadre de sa stratégie internationale à long terme

* Abra avait précédemment annoncé son intention de s’introduire en bourse, sans toutefois donner de calendrier précis et en précisant que toute opération dépendrait des conditions du marché