La société mère de Frontier Airlines nomme un nouveau directeur général
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 14:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les prévisions de bénéfices au paragraphe 3, sur les mouvements d'actions au paragraphe 4 et sur le contexte dans son ensemble)

Frontier Group ULCC.O , société mère de Frontier Airlines, a déclaré jeudi que le conseil d'administration avait nommé James G. Dempsey au poste de directeur général.

Le mois dernier, la compagnie a annoncé le départ de son directeur général de longue date, Barry Biffle, et a nommé l'initié Dempsey au poste de chef intérimaire.

Frontier a également déclaré qu'elle s'attend désormais à ce que le bénéfice ajusté par action au quatrième trimestre se situe dans le haut de sa prévision précédente, entre 4 et 20 cents, ce qui reflète une forte performance des revenus au fur et à mesure que le trimestre avance, tout en surmontant l'impact de l'arrêt des activités du gouvernement.

Les actions de la société basée à Denver, dans le Colorado, étaient en hausse de 2,5 % avant la cloche.

M. Dempsey, qui est président de la société depuis octobre 2023, a supervisé les opérations commerciales de Frontier, le service à la clientèle et les fonctions de recherche opérationnelle, de conception et de planification.

Il a rejoint Frontier en tant que directeur financier en 2014, avant quoi il a occupé des postes de direction chez Ryanair Holdings RYA.I et divers postes de direction chez PricewaterhouseCoopers.

