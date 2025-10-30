La société mère de Burger King dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la bonne fréquentation de ses restaurants

(Ajoute les actions, le contexte au paragraphe 5, le commentaire de l'analyste au paragraphe 6) par Neil J Kanatt

Restaurant Brands QSR.N QSR.TO a annoncé jeudi des ventes comparables supérieures aux estimations pour le troisième trimestre, grâce à la bonne tenue de ses chaînes Burger King et Tim Hortons.

Les actions de la société cotée en bourse aux États-Unis étaient en hausse d'environ 4 % dans les échanges avant le marché.

Les mises à jour des menus et l'accent mis sur la valeur des prix ont aidé l'exploitant de la chaîne de restaurants basé à Toronto à soutenir la demande dans ses points de vente, compensant les pressions macroéconomiques plus larges qui ont ébranlé la confiance des consommateurs récemment aux États-Unis.

Tim Hortons, qui génère environ la moitié de l'activité de la société, a enregistré une forte demande car il est moins exposé aux pressions de l'incertitude économique aux États-Unis. Elle n'exploite qu'environ 11 % de ses points de vente dans le pays.

La deuxième activité de Restaurant Brands, Burger King, a également bénéficié d'une croissance de la fréquentation, grâce à ses offres de valeur, notamment ses offres "2 pour 5 dollars" et "3 pour 7 dollars".

"Burger King offre de la valeur à un moment où les consommateurs sont à la recherche de bonnes affaires", a déclaré Zak Stambor, analyste chez eMarketer.

L'engouement des consommateurs pour les repas moins chers a permis à Shake Shack SHAK.N de publier des résultats trimestriels optimistes jeudi. Domino's Pizza DPZ.O a également publié des résultats supérieurs aux attentes au début du mois.

Entre-temps, Chipotle Mexican Grill CMG.N a réduit ses prévisions de ventes annuelles pour la troisième fois cette année mercredi, avertissant que les dépenses des consommateurs pour les repas au restaurant resteront probablement sous pression jusqu'au début de l'année 2026.

Les multiples marques et une empreinte mondiale étendue ont aidé Restaurant Brands à soutenir la demande, par rapport à Chipotle, a déclaré à Reuters Thomas Curtis, président de Burger King US et Canada.

Les ventes à magasins comparables de Restaurant Brands au troisième trimestre ont augmenté de 4 %, alors que les analystes tablaient sur une croissance de 3,2 %, selon les données compilées par LSEG. Il y a un an, la société avait enregistré une croissance de 0,3 %.

Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 4,2 % chez Tim Horton's et de 3,1 % chez Burger King.

La société a déclaré des revenus trimestriels de 2,45 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 2,4 milliards de dollars. Sur une base ajustée, elle a déclaré un bénéfice par action de 1,03 $, par rapport aux estimations de 1 $.