La société mère Booking.com dans un accord de 9,5 millions de dollars sur les "frais fictifs" avec le Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la société mère de Booking.com, qui nie avoir commis des actes répréhensibles et soutient la cohérence de l'affichage des prix, paragraphes 8 et 9) par Jonathan Stempel

La société mère de Booking.com et d'autres sites de voyage va payer 9,5 millions de dollars pour mettre fin à une action en justice intentée au Texas, selon laquelle elle aurait commercialisé de manière trompeuse des chambres d'hôtel en omettant des frais obligatoires, attirant ainsi les consommateurs avec des prix artificiellement bas.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré mardi que l'accord conclu avec Booking Holdings BKNG.O est le plus important accord conclu par un État américain concernant des pratiques de frais inutiles à l'encontre d'un hôtel ou d'une agence de voyage en ligne.

Booking exploite également les sites web Priceline.com et Kayak.

M. Paxton a accusé Booking d'avoir pratiqué des "prix au compte-gouttes" en regroupant indûment les frais de séjour, les frais d'équipement, les frais de destination et les frais de services publics des hôtels dans une ligne "taxes et frais" au moment du règlement des achats.

Cette pratique conférait à Booking un avantage déloyal par rapport à ses concurrents qui évitaient ce genre de tactique "d'appât et de substitution".

L'accord de règlement impose à Booking de divulguer les frais dès le départ. Une copie de l'accord n'était pas immédiatement disponible.

M. Paxton a déclaré avoir conclu des accords similaires en 2023 avec les chaînes hôtelières Choice CHH.N , Hilton HLT.N et Marriott MAR.O .

Booking, dont le siège se trouve à Norwalk, dans le Connecticut, a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'elle restait attachée à la transparence et à la fourniture d'informations exactes.

Elle a également déclaré que si les hôtels fixent et conservent généralement les frais de séjour, "nous nous alignons sur les efforts récents de la Commission fédérale du commerce pour apporter une plus grande cohérence dans l'affichage des prix."

L'ancien président des États-Unis, Joe Biden, s'était fixé pour objectif de lutter contre les frais qui augmentent les coûts pour les consommateurs sans apporter d'avantages visibles.

En décembre, la FTC a annoncé la mise en place d'une règle définitive sur les frais inutiles (Junk Fees Rule) exigeant que les hôtels, les vendeurs de billets et les opérateurs de location de vacances divulguent d'emblée le prix total.

L'actuel président de la FTC, Andrew Ferguson, a exprimé son désaccord , affirmant que M. Biden était sur le point de quitter ses fonctions et que l'administration Trump entrante devrait décider des règles à adopter.