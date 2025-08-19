 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 977,00
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société mère Booking.com dans un accord de 9,5 millions de dollars sur les "frais fictifs" avec le Texas
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 21:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la société mère de Booking.com, qui nie avoir commis des actes répréhensibles et soutient la cohérence de l'affichage des prix, paragraphes 8 et 9) par Jonathan Stempel

La société mère de Booking.com et d'autres sites de voyage va payer 9,5 millions de dollars pour mettre fin à une action en justice intentée au Texas, selon laquelle elle aurait commercialisé de manière trompeuse des chambres d'hôtel en omettant des frais obligatoires, attirant ainsi les consommateurs avec des prix artificiellement bas.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré mardi que l'accord conclu avec Booking Holdings BKNG.O est le plus important accord conclu par un État américain concernant des pratiques de frais inutiles à l'encontre d'un hôtel ou d'une agence de voyage en ligne.

Booking exploite également les sites web Priceline.com et Kayak.

M. Paxton a accusé Booking d'avoir pratiqué des "prix au compte-gouttes" en regroupant indûment les frais de séjour, les frais d'équipement, les frais de destination et les frais de services publics des hôtels dans une ligne "taxes et frais" au moment du règlement des achats.

Cette pratique conférait à Booking un avantage déloyal par rapport à ses concurrents qui évitaient ce genre de tactique "d'appât et de substitution".

L'accord de règlement impose à Booking de divulguer les frais dès le départ. Une copie de l'accord n'était pas immédiatement disponible.

M. Paxton a déclaré avoir conclu des accords similaires en 2023 avec les chaînes hôtelières Choice CHH.N , Hilton HLT.N et Marriott MAR.O .

Booking, dont le siège se trouve à Norwalk, dans le Connecticut, a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'elle restait attachée à la transparence et à la fourniture d'informations exactes.

Elle a également déclaré que si les hôtels fixent et conservent généralement les frais de séjour, "nous nous alignons sur les efforts récents de la Commission fédérale du commerce pour apporter une plus grande cohérence dans l'affichage des prix."

L'ancien président des États-Unis, Joe Biden, s'était fixé pour objectif de lutter contre les frais qui augmentent les coûts pour les consommateurs sans apporter d'avantages visibles.

En décembre, la FTC a annoncé la mise en place d'une règle définitive sur les frais inutiles (Junk Fees Rule) exigeant que les hôtels, les vendeurs de billets et les opérateurs de location de vacances divulguent d'emblée le prix total.

L'actuel président de la FTC, Andrew Ferguson, a exprimé son désaccord , affirmant que M. Biden était sur le point de quitter ses fonctions et que l'administration Trump entrante devrait décider des règles à adopter.

Valeurs associées

BOOKING HLDG
5 585,8787 USD NASDAQ +0,97%
CHOICE HOTELS
121,875 USD NYSE -0,08%
HILTN WRLD HLDGS
271,080 USD NYSE +0,66%
MARRIOTT INTL RG-A
266,8450 USD NASDAQ +0,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 20:24

    arf, que c'est drole!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump lors d'une réunion dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, le 18 août 2025 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump, Zelensky et la diplomatie du golf
    information fournie par AFP 19.08.2025 19:47 

    En visite à Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a offert à son homologue américain Donald Trump un club de golf appartenant à un vétéran de la guerre, a indiqué mardi la présidence ukrainienne. "Le président ukrainien a offert au président des ... Lire la suite

  • Des personnes assistent au déplacement de l'église en bois de Kiruna, le 19 août 2025 à Kiruna, en Suède ( TT NEWS AGENCY / Fredrik SANDBERG )
    En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna
    information fournie par AFP 19.08.2025 19:35 

    La magnifique église en bois rouge de Kiruna, dans le nord de la Suède, a commencé mardi sa migration vers son nouvel emplacement, étape symbolique du déménagement de la ville pour permettre l'expansion d'une mine de fer. Chargée sur un convoi spécial - des poutres ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit dans le vert, les négociations sur l'Ukraine se poursuivent
    information fournie par Reuters 19.08.2025 19:04 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine et que les investisseurs attendent aussi avec impatience le symposium de la Réserve fédérale (Fed) ... Lire la suite

  • Vue des destructions dans la bande de Gaza, prise du côté israélien de la clôture, le 19 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël continue d'exiger la libération de "tous les otages" pour une trêve à Gaza
    information fournie par AFP 19.08.2025 19:02 

    Israël continue d'exiger la libération de "tous les otages" retenus à Gaza, a indiqué mardi à l'AFP une source gouvernementale, après une nouvelle proposition des médiateurs sur une trêve dans le territoire palestinien prévoyant le retour en deux étapes de ces ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank