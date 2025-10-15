Madagascar: Le colonel Randrianirina va prêter serment en tant que président, selon des sources

Le colonel Michael Randrianirina, nouveau chef militaire de Madagascar

Le colonel Michael Randrianirina, nouveau chef militaire de Madagascar depuis le coup d'Etat de mardi, prêtera serment en tant que président dans les prochains jours, ont déclaré mercredi deux sources au fait de la situation.

Le président déchu Andry Rajoelina a été destitué par l'Assemblée nationale de Madagascar mardi, deux jours après avoir fui le pays.

Des manifestations de la jeune génération dite "Z", auxquelles se sont ralliées certaines unités des forces de sécurité, exigeaient sa démission depuis plusieurs semaines.

Peu après la destitution d'Andry Rajoelina, le colonel Michael Randrianirina a déclaré que les militaires avaient pris le pouvoir et dissous toutes les institutions, à l'exception de l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement du pays.

Deux sources proches du colonel ont déclaré à Reuters qu'il prêterait serment en tant que président dans un ou deux jours, en présence de représentants de la Haute Cour constitutionnelle, institution qui l'a invité à prendre la fonction mardi.

Michael Randrianirina a déclaré aux journalistes mardi qu'un comité dirigé par l'armée gouvernerait pendant deux ans au maximum, aux côtés d'un gouvernement de transition, avant d'organiser de nouvelles élections.

Le futur président intérimaire, commandant de l'unité d'élite qui a joué un rôle clé dans le coup d'État qui a porté Andry Rajoelina au pouvoir en 2009, a rompu les rangs la semaine dernière et a appelé les militaires à désobéir aux ordres et à soutenir les manifestants.

Lors d'une allocution à la nation lundi soir, Andry Rajoelina a déclaré qu'il avait été contraint de se mettre en lieu sûr en raison des menaces qui pesaient sur sa vie.

Un responsable de l'opposition, une source militaire et un diplomate étranger ont déclaré à Reuters qu'il avait fui le pays dimanche à bord d'un avion militaire français.

(Reportage Giulia Paravicini à Nairobi et Tim Cocks à Antananarivo, rédigé par Ammu Kannampilly, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)