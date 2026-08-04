La société Jinhai Medical, basée à Hong Kong, atteint son plus haut niveau depuis 12 semaines après la nomination d'un cadre supérieur

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4 août - ** L'action de Jinhai Medical Technology 2225.HK progresse de 13,4% à 4,48 HK$, son plus haut niveau depuis le 13 mai

** Le titre de Jinhai Medical, un fournisseur basé à Singapour de solutions de chirurgie mini-invasive, de produits médicaux et de services associés, enregistre sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 3 juillet

** Jinhai Medical, dont la capitalisation boursière s'élève actuellement à 3,01 milliards de dollars, annonce la nomination de Ma Chengdong au poste de directeur marketing à compter du 3 août; il sera chargé du marketing et de la commercialisation des dispositifs médicaux et des équipements

** M. Ma a occupé des fonctions dans les domaines des produits, de la technologie, du marketing et des ventes au sein d’entreprises médicales internationales, notamment des filiales de GE HealthCare Technologies Inc GEHC.O et de Medtronic plc

MDT.N - co

** "Suite à cette nomination, le groupe s'attend à ce que ses capacités de marketing et de promotion dans les domaines de la chirurgie mini-invasive et non invasive soient encore améliorées et renforcées", indique la société, ajoutant qu'elle dispose d'atouts pour pénétrer le segment de l'endoscopie neurochirurgicale

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 255,6%, tandis que l'indice Hang Seng Biotech .HSBIO a reculé de 0,7%

(1 $ = 7,8420 dollars de Hong Kong)