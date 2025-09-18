 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La société japonaise Sumitomo Mitsui Financial Group envisage de porter sa participation dans Jefferies à environ 20 %, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte dans l'ensemble, actions dans le paragraphe 3)

Le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8316.T envisage d'augmenter sa participation dans la banque d'investissement américaine Jefferies JEF.N à environ 20 %, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Sumitomo Mitsui est en pourparlers pour augmenter sa participation d'environ 15 % dans la banque basée à New York, potentiellement en acquérant des actions préférentielles, a déclaré le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de Jefferies ont augmenté de 5 % dans les premiers échanges à New York à la suite de cette nouvelle.

Les deux entreprises sont également en pourparlers pour fusionner certaines parties de leurs activités sur les actions au Japon, potentiellement par la création d'une coentreprise, a ajouté le rapport de Bloomberg.

Reuters n'a pas pu vérifier ce rapport de manière indépendante. Jefferies n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

