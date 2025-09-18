La société japonaise Sumitomo Mitsui Financial Group envisage de porter sa participation dans Jefferies à environ 20 %, selon Bloomberg News

Le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8316.T envisage d'augmenter sa participation dans la banque d'investissement américaine Jefferies JEF.N à environ 20 %, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Sumitomo Mitsui est en pourparlers pour augmenter sa participation d'environ 15 % dans la banque basée à New York, potentiellement en acquérant des actions préférentielles, a déclaré le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de Jefferies ont augmenté de 5 % dans les premiers échanges à New York à la suite de cette nouvelle.

Les deux entreprises sont également en pourparlers pour fusionner certaines parties de leurs activités sur les actions au Japon, potentiellement par la création d'une coentreprise, a ajouté le rapport de Bloomberg.

Reuters n'a pas pu vérifier ce rapport de manière indépendante. Jefferies n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.