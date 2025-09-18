La société japonaise SMFG envisage de porter sa participation dans Jefferies à environ 20 %, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe japonais Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8316.T envisage d'augmenter sa participation dans la banque d'investissement américaine Jefferies JEF.N à environ 20 %, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante. Jefferies n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.