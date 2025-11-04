 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 818,53
-1,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société japonaise Mitsubishi Corp. voit son bénéfice semestriel chuter de 42 % en raison de la faiblesse de ses activités dans le secteur du charbon
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 06:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La maison de commerce japonaise Mitsubishi Corp 8058.T a annoncé mardi un bénéfice net semestriel de 356 milliards de yens (2,4 milliards de dollars), en baisse de 42% par rapport à l'année dernière, en raison d'une activité de charbon sidérurgique australienne plus faible et de l'absence de gains en capital.

La société, dans laquelle Berkshire Hathaway BRKa.N détient une participation, a maintenu sa prévision de bénéfice net pour l'année fiscale se terminant en mars inchangée à 700 milliards de yens.

Mitsubishi, actionnaire du projet russe de gaz naturel liquéfié Sakhalin-2, poursuivra les discussions avec le gouvernement japonais et ses partenaires concernant sa participation dans l'actif, a déclaré le directeur général Katsuya Nakanishi.

Le mois dernier, les États-Unis ont exhorté le Japon, ainsi que d'autres acheteurs d'énergie russe, à cesser les importations, alors qu'ils poussent le Kremlin à mettre fin à la guerre en Ukraine. Les contrats à long terme conclus par le Japon avec Sakhalin-2 couvrent environ 9 % de ses importations de GNL.

Les principaux services publics japonais peuvent s'approvisionner ailleurs, à partir des contrats existants ou sur le marché au comptant, en cas d'arrêt de l'approvisionnement, ont déclaré des cadres la semaine dernière. La plupart des contrats d'approvisionnement du Japon avec Sakhaline-2 expirent entre 2028 et 2033.

(1 $ = 150,7800 yens)

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
712 921,710 USD NYSE -0,56%
Charbon
96,80 USD Ice Europ 0,00%
MITSUBISHI CORP
539,000 EUR LSE -84,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Réunion des ministres des Affaires étrangères du G20
    Un groupe de travail du G20 appelle à lutter contre les inégalités
    information fournie par Reuters 04.11.2025 07:49 

    par Siyanda Mthethwa Un comité du G20 mis en place par le président sud-africain Cyril Ramaphosa appelle à la création d'un groupe international pour lutter contre les inégalités, avertissant que les disparités de richesse extrêmes perturbent la démocratie et provoquent ... Lire la suite

  • Un homme marche sur Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street finit en ordre dispersé, la politique de la Fed de plus en plus floue
    information fournie par Reuters 04.11.2025 07:46 

    par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, avec les transactions liées à l'intelligence artificielle (IA) comme principal moteur mais aussi une politique monétaire à court terme de la Fed de plus en plus floue en raison de la rareté ... Lire la suite

  • AIR FRANCE-KLM : Peu de risque à moyen terme
    AIR FRANCE-KLM : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 04.11.2025 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : Risque de correction sous les résistances
    GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 04.11.2025 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank