La société japonaise Mitsubishi Corp. voit son bénéfice semestriel chuter de 42 % en raison de la faiblesse de ses activités dans le secteur du charbon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La maison de commerce japonaise Mitsubishi Corp 8058.T a annoncé mardi un bénéfice net semestriel de 356 milliards de yens (2,4 milliards de dollars), en baisse de 42% par rapport à l'année dernière, en raison d'une activité de charbon sidérurgique australienne plus faible et de l'absence de gains en capital.

La société, dans laquelle Berkshire Hathaway BRKa.N détient une participation, a maintenu sa prévision de bénéfice net pour l'année fiscale se terminant en mars inchangée à 700 milliards de yens.

Mitsubishi, actionnaire du projet russe de gaz naturel liquéfié Sakhalin-2, poursuivra les discussions avec le gouvernement japonais et ses partenaires concernant sa participation dans l'actif, a déclaré le directeur général Katsuya Nakanishi.

Le mois dernier, les États-Unis ont exhorté le Japon, ainsi que d'autres acheteurs d'énergie russe, à cesser les importations, alors qu'ils poussent le Kremlin à mettre fin à la guerre en Ukraine. Les contrats à long terme conclus par le Japon avec Sakhalin-2 couvrent environ 9 % de ses importations de GNL.

Les principaux services publics japonais peuvent s'approvisionner ailleurs, à partir des contrats existants ou sur le marché au comptant, en cas d'arrêt de l'approvisionnement, ont déclaré des cadres la semaine dernière. La plupart des contrats d'approvisionnement du Japon avec Sakhaline-2 expirent entre 2028 et 2033.

(1 $ = 150,7800 yens)