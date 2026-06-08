La société italienne Bending Spoons, propriétaire d'AOL et de Vimeo, dépose une demande d'introduction en bourse sur le Nasdaq

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* La société milanaise Bending Spoons vise une valorisation de 20 milliards de dollars - source

* L'entreprise technologique envisage une introduction en bourse d'ici la fin juin - source

(Ajout d'un commentaire de la source sur la valorisation et le calendrier aux paragraphes 2 et 3) par Arasu Kannagi Basil et Elvira Pollina

Bending Spoons, une entreprise technologique italienne qui a racheté cette année la marque Internet AOL et la plateforme de billetterie Eventbrite , a déposé lundi une demande d'introduction en bourse sur le Nasdaq américain.

La société, qui rachète et restructure des entreprises numériques, vise une valorisation d'au moins 20 milliards de dollars , a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier, ajoutant que Bending Spoons prévoyait de lancer son introduction en bourse fin juin.

Bending Spoons, dont le portefeuille comprend également le service de partage de fichiers WeTransfer et la plateforme vidéo Vimeo, a refusé de commenter la valorisation et le calendrier de l'opération.

"Nous voyons de vastes opportunités à l'horizon. Nous avons identifié plus de 1 000 entreprises numériques (tant privées que cotées en bourse), qui pourraient constituer des cibles d'acquisition intéressantes à l'avenir", a écrit Luca Ferrari, directeur général de Bending Spoons, dans une lettre jointe au prospectus de l'introduction en bourse.

La société milanaise a été valorisée à 11 milliards de dollars lors d’un tour de table en octobre.

Fondée en 2013, Bending Spoons a déclaré un bénéfice net de 27,5 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 601 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre une perte nette de 112,2 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 259 millions de dollars un an plus tôt.

Une grande partie de son chiffre d’affaires provient d’abonnements récurrents, ce qui lui assure un flux de revenus plus prévisible.

Bending Spoons et certains actionnaires prévoient de vendre des actions lors de l'introduction en bourse.

BOOM DES INTRODUCTIONS EN BOURSE

La saison estivale des introductions en bourse aux États-Unis a démarré sur les chapeaux de roue, avec une vague d'opérations finalisées au cours de la semaine dernière, les émetteurs se précipitant pour devancer l'introduction en bourse très attendue de SpaceX.

Les entreprises étrangères cherchent souvent à s'introduire en bourse aux États-Unis, où les valeurs technologiques ont tendance à bénéficier de valorisations plus élevées.

"Nous nous attendons à un été animé. Le pipeline se construit depuis des années, dans l'attente de ces conditions", a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches axées sur les introductions en bourse et d'ETF.

"On peut légitimement se demander si cette reprise est durable — les pics de volatilité sont encore très présents dans les mémoires — mais les émetteurs, les banquiers et les investisseurs vont "danser tant que la musique joue", sachant que la fenêtre peut se refermer brusquement."

Le nom de Bending Spoons fait référence au concept fictif de la déformation des cuillères par la pensée, popularisé par le film hollywoodien "Matrix".

Selon son prospectus, les produits de la société comptaient en mars plus de 500 millions d'utilisateurs actifs par mois et plus de 9 millions de clients payants par mois.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Allen & Co sont les co-chefs de file de l'introduction en bourse.