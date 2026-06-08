information fournie par Reuters • 08/06/2026 à 13:12

La société italienne Bending Spoons dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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La société technologique italienne Bending Spoons a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.