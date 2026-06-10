La société irlandaise DCC reçoit une offre améliorée de la part du consortium KKR-Energy Capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le distributeur d'énergie irlandais DCC
DCC.L a annoncé mercredi avoir reçu une offre d'achat en numéraire revalorisée à 66,72 £ (89,29 $) par action de la part d'un consortium de sociétés américaines de capital-investissement, KKR KKR.N et Energy Capital Partners.
(1 $ = 0,7472 livre)
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