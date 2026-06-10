 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société irlandaise DCC reçoit une offre améliorée de la part du consortium KKR-Energy Capital
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur d'énergie irlandais DCC

DCC.L a annoncé mercredi avoir reçu une offre d'achat en numéraire revalorisée à 66,72 £ (89,29 $) par action de la part d'un consortium de sociétés américaines de capital-investissement, KKR KKR.N et Energy Capital Partners.

(1 $ = 0,7472 livre)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DCC
6 177,500 GBX LSE +2,96%
KKR & CO
95,810 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
123,35 -11,99%
CAC 40
8 198,97 -0,05%
Pétrole Brent
92,42 +0,09%
2CRSI
49,66 -1,37%
KALRAY
9,88 -11,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank