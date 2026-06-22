La société indienne Tata Electronics frappée par une cyberattaque qui prétend exposer des secrets commerciaux d'Apple et de Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Tata Electronics affirme avoir identifié un « incident de cybersécurité »

* Apple mène actuellement une enquête sur cette affaire, selon une source

* Un document attribué à Tesla concernerait une pièce de la Model 3 remaniée

* Cet incident constitue un nouveau défi pour la chaîne d'approvisionnement d'Apple en Inde

* Tata affirme que ses activités ne sont pas affectées par cet incident

par Munsif Vengattil, Aditya Kalra et Aditi Shah

Tata Electronics a déclaré lundi avoir détecté un récent « incident de cybersécurité », après que des chercheurs ont indiqué que World Leaks avait publié des documents présumés relatifs à la conception et aux spécifications de composants d’Apple et de Tesla, deux clients du groupe indien.

Le groupe de ransomware a publié plus de 200 000 fichiers sur le dark web, ont indiqué les chercheurs en sécurité à Reuters.

« Il y a quelques semaines, Tata Electronics a identifié un incident de cybersécurité sur certains de nos systèmes. Nos protocoles d’intervention ont été immédiatement mis en œuvre, et l’incident n’a eu aucun impact sur nos activités dans l’ensemble de nos divisions, qui ne sont pas affectées », a déclaré Tata Electronics à Reuters dans un communiqué. Apple enquêtait sur cette violation et « une analyse complète était en cours », a déclaré une source proche du dossier, ajoutant que Tata avait reçu une demande de rançon liée à cet incident.

Apple AAPL.O n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Tata Electronics a refusé de s’exprimer sur la demande de rançon. Cette intrusion constitue le dernier revers en date pour la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Inde, où Tata fait l’objet d’une enquête suite à des allégations de contamination des terres agricoles situées à proximité de l’une de ses usines de composants pour iPhone, a rapporté Reuters.

Tata s’impose comme l’un des partenaires industriels les plus importants d’Apple hors de Chine, une expansion qui constitue la pierre angulaire de la stratégie du Premier ministre Narendra Modi visant à faire de l’Inde une puissance industrielle dans le domaine de l’électronique. Tata a été victime l’année dernière d’une cyberattaque visant sa filiale britannique Jaguar Land Rover, qui a entraîné un arrêt de la production pendant six semaines.

L'Indian Computer Emergency Response Team, une unité relevant du ministère indien des Technologies de l'information chargée de superviser les incidents cybernétiques, n'a pas immédiatement répondu aux e-mails de Reuters sollicitant des commentaires.

« FACTORYDATA » D'APPLE World Leaks, qui avait déjà revendiqué une intrusion chez Nike , a déclaré sur son site web du dark web qu’il publiait des données volées chez Tata Electronics.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement l’authenticité de ces données et n’a pas pu joindre World Leaks dans l’immédiat pour obtenir des commentaires.

Le site web de World Leaks indique que les données de Tata Electronics comprennent plus de 200 000 fichiers totalisant plus de 630 gigaoctets. Une base de données disponible sur son site web présente plusieurs fichiers et dossiers prétendument appartenant à Apple, dont certains sont intitulés « com.apple.factorydata », ainsi que des documents faisant référence à des « spécifications matérielles ».

Le chercheur indien en cybersécurité Rajshekhar Rajaharia, qui a examiné pour Reuters les fichiers de Tata disponibles sur World Leaks, a déclaré qu’ils contenaient également des e-mails, des journaux d’événements couvrant plusieurs années et des copies de passeports d’employés, y compris de ressortissants étrangers.

M. Rajaharia a déjà conseillé la police indienne sur des incidents liés à la cybersécurité.

Le site web n’est accessible que sur le dark web, ou dark net, hors de portée des moteurs de recherche.

Un deuxième chercheur en sécurité ayant examiné cette fuite de données, Rakesh Krishnan, a déclaré à Reuters qu’elle était accessible sur le dark web depuis au moins le 10 juin.

DOCUMENTS TESLA, « SECRETS COMMERCIAUX »

Tata fabrique également des pièces pour Tesla, selon des sources du secteur.

Un dossier de la base de données World Leaks portait le libellé « NV36 Chargeport Controller - North America », une référence présumée à des pièces utilisées dans une version améliorée du SUV Model Y de Tesla. Un autre document attribué à Tesla et daté de 2023, qualifié de « SECRET COMMERCIAL », présentait certains schémas relatifs à son projet « Highland » – un nom de code interne , connu du grand public, désignant sa berline Model 3 remaniée.

Tesla TSLA.O n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Rajaharia a également partagé une capture d’écran de son analyse des fichiers. Celle-ci montrait qu’une recherche sur le mot-clé « Apple » renvoyait 181 fichiers et dossiers, tandis qu’une recherche sur « Tesla » renvoyait des fichiers comprenant ce qui semblait être des spécifications de fabrication et un document d’assemblage daté de mai 2025.

Certains fichiers publiés par World Leaks comportaient des pieds de page indiquant: « Ce document contient des informations exclusives et confidentielles d’Apple Inc. » et « Les informations contenues dans le présent document sont considérées comme confidentielles, exclusives et constituent un secret commercial de Tesla Inc. ».

Cette fuite met en évidence la vulnérabilité des entreprises mondiales face à des cyberattaques et des attaques par rançongiciel de plus en plus sophistiquées.

Parmi les fichiers figurait un document de 52 pages portant les marques de propriété d’Apple et qui détaillait prétendument les normes de contrôle qualité des composants des cartes électroniques de l’iPhone. On a également trouvé 33 fichiers et dossiers correspondant au terme de recherche « Hosur » — le site de la principale usine d’assemblage d’iPhone de Tata, située dans l’État du Tamil Nadu.

Tata a informé la semaine dernière certains employés de ses sites d’assemblage d’iPhone de cette fuite de données, a déclaré une deuxième source du secteur proche du dossier.

Tata assure actuellement environ un tiers de la production d’iPhone d’Apple en Inde, Foxconn se chargeant du reste.