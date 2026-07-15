La société indienne Sun Pharma obtient l'autorisation de commercialiser un générique de l'Ozempic en Afrique du Sud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nqobile Dludla

La société indienne Sun Pharmaceutical Industries SUN.NS a reçu l’autorisation de l’autorité sanitaire sud-africaine pour fabriquer et commercialiser une version générique du sémaglutide, le principe actif des médicaments les plus vendus de Novo Nordisk contre le diabète et l’obésité.

Le brevet de Novo NOVOb.CO sur le sémaglutide – utilisé dans le médicament antidiabétique Ozempic et le traitement amaigrissant Wegovy – a expiré en mars, laissant présager une vague de génériques moins chers proposés par des laboratoires pharmaceutiques locaux et internationaux.

L’arrivée des génériques représente également un défi pour la société américaine Eli Lilly LLY.N , qui a également lancé en Afrique du Sud des médicaments à succès contre le diabète et l’obésité.

L'autorisation délivrée par l'Autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé fait de l'Afrique du Sud le deuxième marché, après l'Inde, où Sun Pharma a obtenu l'autorisation de commercialisation d'un générique du sémaglutide injectable, a indiqué la société dans un communiqué.

Cette autorisation concerne les adultes souffrant d’un diabète de type 2 insuffisamment contrôlé.

Sun Pharma a indiqué qu’elle prévoyait de commercialiser le produit en Afrique du Sud dans les prochains jours. Le médicament sera vendu sous la forme d’un stylo injecteur prérempli et multidoses, disponible en deux dosages — 2 mg et 4 mg — pour une administration hebdomadaire.

“Nous restons déterminés à améliorer l’accès aux génériques et à mettre à la disposition des patients et des professionnels de santé des options thérapeutiques fondées sur des données probantes”, a déclaré Aalok Shanghvi, directeur des opérations de Sun Pharma.

Le marché sud-africain des médicaments amaigrissants est dominé par le Mounjaro d’Eli Lilly et l’Ozempic et le Wegovy de Novo, bien que ces produits soient confrontés à une concurrence croissante de la part de versions préparées sur mesure de ces médicaments.

Les autorités de régulation redoublent d’efforts pour surveiller et réglementer le marché des médicaments préparés sur mesure, dans un contexte de forte demande de traitements à bas prix.