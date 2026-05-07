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La société indienne Skyroot devient la première start-up spécialisée dans les technologies spatiales à atteindre une valorisation d'un milliard de dollars, grâce au soutien de GIC, Sherpalo et Blackrock
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 09:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société indienne Skyroot Aerospace est devenue la première entreprise du secteur spatial du pays à atteindre une valorisation d'un milliard de dollars après avoir levé 60 millions de dollars auprès du fonds souverain singapourien GIC et de la société Sherpalo Ventures, basée dans la Silicon Valley.

La société de gestion d'investissements BlackRock BLK.N a également participé à ce tour de table, portant le capital total levé par Skyroot à 160 millions de dollars, a indiqué la société dans un communiqué publié jeudi.

La société a lancé en 2022 la première fusée développée par le secteur privé en Inde et a déclaré que sa valorisation s'élevait désormais à 1,1 milliard de dollars.

Cette valorisation et les bailleurs de fonds impliqués envoient un "strong signal to global investors" quant à la crédibilité du secteur spatial indien, a déclaré le lieutenant-général à la retraite AK Bhatt, directeur général de l'Indian Space Association, un groupe de pression du secteur.

Skyroot prépare le premier lancement de Vikram-1, la première fusée orbitale développée par le secteur privé du pays, après que l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), l'agence spatiale nationale du pays, a essuyé plusieurs échecs consécutifs de lancements orbitaux.

Fondée en 2018 et basée à Hyderabad, Skyroot a été la première start-up spatiale à signer un accord pour utiliser les installations de lancement et d’essai de l'ISRO lorsque le gouvernement a ouvert la porte aux entreprises privées en 2020.

Le directeur général et cofondateur de Skyroot Aerospace, Pawan Kumar Chandana, a déclaré que la capacité à lancer des fusées était essentielle, étant donné que peu de pays ou d’entreprises privées disposent de telles capacités.

"Cela favorisera de plus en plus d’investissements en Inde", a-t-il déclaré.

Ram Shriram, fondateur de Sherpalo Ventures et connu pour avoir soutenu Google dès ses débuts, rejoindra le conseil d'administration de Skyroot, a également annoncé la société.

Skyroot a déclaré que ce financement lui permettra d'augmenter la fréquence des lancements de Vikram-1, d'étendre sa capacité de production et de faire progresser le développement de Vikram-2.

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