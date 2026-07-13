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La société indienne SBI Funds vend des actions pour un montant de 279 millions de dollars à des investisseurs de référence dans le cadre de son introduction en bourse
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 20:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le plus grand gestionnaire d'actifs indien, SBI Funds Management SBIA.NS , a annoncé lundi soir avoir cédé des actions pour un montant de 26,63 milliards de roupies (278,50 millions de dollars) à des investisseurs phares dans le cadre de son introduction en bourse.

Les actions ont été attribuées au prix de 574 roupies, soit la limite supérieure de la fourchette de prix de l'introduction en bourse, a précisé SBI Funds dans un communiqué.

(1 dollar = 95,6200 roupies indiennes)

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