La société indienne Reliance cesse d'importer du brut russe pour ses activités de raffinage

La société indienne Reliance RELI.NS a cessé d'importer du pétrole brut russe dans son complexe de raffinage de Jamnagar, dans l'État du Gujarat (ouest), à compter du 20 novembre, a déclaré son porte-parole jeudi.

Reliance avait précédemment déclaré que le raffineur respecterait les sanctions occidentales contre Moscou.