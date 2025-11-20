 Aller au contenu principal
La société indienne Reliance cesse d'importer du brut russe pour ses activités de raffinage
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 17:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société indienne Reliance RELI.NS a cessé d'importer du pétrole brut russe dans son complexe de raffinage de Jamnagar, dans l'État du Gujarat (ouest), à compter du 20 novembre, a déclaré son porte-parole jeudi.

Reliance avait précédemment déclaré que le raffineur respecterait les sanctions occidentales contre Moscou.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
4,55 USD NYMEX -0,31%
Pétrole Brent
63,10 USD Ice Europ -0,88%
Pétrole WTI
58,77 USD Ice Europ -1,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

