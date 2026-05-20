La société indienne Nykaa cherche à impliquer Meta dans son litige avec Zee concernant les droits d'auteur musicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Kalra

Le distributeur indien de produits de mode et de beauté Nykaa a demandé à un tribunal de New Delhi de faire de Meta META.O une partie prenante dans un litige en matière de droits d’auteur intenté par la société de médias Zee, selon des documents judiciaires, dans une affaire considérée comme ayant des implications pour l’utilisation commerciale de la musique sur Instagram.

* Zee Entertainment ZEE.NS a poursuivi Nykaa

FSNE.NS pour avoir prétendument utilisé ses chansons protégées par le droit d'auteur dans des Reels Instagram afin de promouvoir ses produits, réclamant 210 000 dollars de dommages-intérêts, a rapporté Reuters ce mois-ci.

* Dans un document non public daté du 19 mai et consulté par Reuters mercredi, Nykaa a déclaré à la Haute Cour de Delhi que Meta devait être incluse, car elle seule peut “déterminer de manière définitive si l'utilisation” des extraits musicaux par Nykaa a enfreint les conditions de licence.

* Zee fait valoir que son accord de licence avec Meta autorise les particuliers à utiliser sa musique dans des publications, mais uniquement à des fins non commerciales.

* Nykaa a également fait valoir que le litige devait d'abord faire l'objet d'une médiation, selon les documents.

* Selon des experts juridiques, cette affaire pourrait avoir des répercussions plus larges, étant donné que Nykaa et Zee sont toutes deux de grandes sociétés cotées en bourse en Inde.

* Meta, Nykaa et Zee n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

* Les litiges relatifs aux droits d’auteur dans le domaine de la musique et du cinéma sont au centre de l’attention en Inde. Zee a également poursuivi en justice une coentreprise entre Reliance et Disney pour utilisation présumée de sa musique, tandis que la coentreprise dirigée par Reliance a intenté une action contre Zee pour violation présumée de licences de films bollywoodiens.