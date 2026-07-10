La société indienne Lux Industries en hausse après la signature d'un accord de licence avec la marque Reebok

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10 juillet - ** L'action de Lux Industries LUXI.NS progresse de 6,2% à 1.298,20 roupies, son plus haut niveau depuis le 17 juin 2026

** Le titre progresse après trois séances consécutives de baisse

** L'entreprise de textile et de prêt-à-porter annonce que sa division Vertical B a conclu un accord de licence de marque exclusif avec RILUK IPCO pour l'utilisation de la marque Reebok en Inde

** Plus de 194.973 actions ont changé de mains à 10h12 (heure indienne), contre une moyenne sur 30 jours de 47.974 actions

** Le titre affiche une hausse de 16,7% depuis le début de l'année