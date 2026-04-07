La société indienne Jubilant Foodworks devrait connaître sa pire journée depuis plus de quatre ans en raison d'un "gros raté" au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
7 avril - ** Les actions de l'opérateur de Domino's India, Jubilant Foodworks JUBI.NS , chutent de près de 11% à 411 roupies, leur niveau le plus bas depuis environ cinq ans
** L'action devrait connaître sa pire journée depuis le 14 mars 2022 ** Le chiffre d'affaires consolidé des opérations de la société au 4ème trimestre augmente de 19,1% en glissement annuel; la croissance à périmètre constant (LFL) de Domino's Inde au 4ème trimestre est de 0,2%
** Morgan Stanley ("surpondérer", objectif de cours à 693 roupies) qualifie cela de "gros raté"
** Goldman Sachs ("neutre", réduit son objectif de cours à 480 roupies contre 510 roupies précédemment) estime que l'importante insuffisance de la croissance à périmètre constant (LFL) entraînera une faiblesse des marges
** Macquarie ("sous-performer", objectif de cours à 460 roupies) indique que la société a enregistré une croissance à périmètre constant (LFL) de Domino's India plus faible que prévu
** Les marges indiennes devraient être sous pression - Macquarie
** L'action connaît sa séance la plus active depuis environ un an; plus de 21,4 millions d'actions ont changé de mains à 14h31 IST, contre une moyenne de 2,3 millions d'actions sur 30 jours;
** JUBI est noté "achat" en moyenne par 29 analystes qui le couvrent; l'objectif de cours médian est de 660 roupies - données compilées par LSEG
** Depuis le début de l'année, JUBI a baissé de 26%
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