La société indienne HCLTech va acquérir une participation de 10,5 % dans Sarvam AI, valorisant la start-up à 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société indienne HCLTech HCLT.NS a annoncé lundi qu'elle allait acquérir une participation de 10,5 % dans la start-up indienne spécialisée dans l'IA générative Sarvam AI pour un montant de 14,27 milliards de roupies (150,7 millions de dollars) en espèces, menant ainsi le tour de table de série B de l'entreprise en tant qu'investisseur stratégique.

Sarvam a été valorisée à 1,5 milliard de dollars lors de ce tour de table, qui a permis de lever 234 millions de dollars lors de sa première clôture sur un objectif de 300 millions de dollars, a indiqué la start-up.

* HCLTech a déclaré qu'elle acquerrait 41 421 actions de la start-up et financerait ses activités de recherche et développement visant à former des modèles de nouvelle génération pour l'IA agentique, le codage et les cas d'utilisation en matière de cybersécurité.

* Cet investissement permettra à la société indienne de services informatiques de développer des modèles linguistiques spécifiques et des solutions d'IA pour sa clientèle mondiale, et d'accélérer le développement de solutions d'IA souveraines pour les gouvernements et les secteurs réglementés, a ajouté HCLTech.

* Ce tour de table a été co-dirigé par Bessemer Venture Partners, avec la participation continue des investisseurs existants Khosla Ventures et Peak XV Partners, a déclaré Sarvam.

* En 2024, Microsoft MSFT.O s'est associé à la start-up indienne pour soutenir les applications d'IA générative basées sur la voix, sans divulguer de détails financiers.

(1 $ = 94,7100 roupies indiennes)