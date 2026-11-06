La société indienne Coforge rejoint le réseau de partenaires de SpaceX pour déployer les outils d'IA Grok auprès des entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société indienne de services informatiques Coforge COFO.NS a rejoint le réseau de partenaires “Super Intelligence” de SpaceX SPCX.O afin d’aider les entreprises à intégrer la gamme de solutions d’intelligence artificielle Grok dans leurs activités, a-t-elle annoncé vendredi.

Voici plus de détails:

* Coforge participera en tant que “partenaire de transformation”, en développant des solutions Grok spécifiques à chaque secteur et en les déployant au sein des systèmes et des flux de travail existants de ses clients, a précisé la société

* Elle n’a pas divulgué les détails financiers de ce partenariat

* Les déploiements seront gérés par Momentuum Blue, l’unité d’ingénierie de Coforge en contact direct avec les clients, qui intègre des équipes d’ingénieurs et d’agents d’IA au sein des organisations clientes et relie leur travail aux objectifs commerciaux convenus

* Coforge a déclaré que ce partenariat s’appuierait sur ses services d’ingénierie et de modernisation axés sur l’IA, notamment sa plateforme d’IA d’entreprise Nuuron

* “De la modernisation logicielle au service client en passant par les applications d’entreprise, nous apportons la connaissance du secteur, l’expertise en ingénierie et les capacités de mise en œuvre nécessaires pour transformer la technologie de Grok en solutions”, a déclaré Anup Nair, directeur commercial IA chez Coforge

* Le portefeuille de Grok comprend des outils de chat, de recherche, d’analyse, de développement logiciel, de services conversationnels, ainsi que de génération d’images et de vidéos

* Le réseau SpaceXSI est un programme de partenariat destiné aux entreprises qui développent des produits et des services utilisant Grok pour leurs clients actuels et potentiels, a précisé Coforge