La société indienne Cipla enregistre une nouvelle baisse de son bénéfice et nomme Dinesh Jain, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur général issus de la conférence téléphonique et de l'avis d'un analyste) par Rishika Sadam et Mridula Kumar

La société indienne Cipla CIPL.NS a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice au premier trimestre plus importante que prévu, enregistrant ainsi son troisième recul trimestriel consécutif, les résultats ayant été pénalisés par les ventes décevantes d'un médicament générique contre le cancer et par des perturbations de l'approvisionnement aux États-Unis liées au lanréotide, un traitement antitumoral.

Le laboratoire pharmaceutique a également nommé Dinesh Jain, un collaborateur de longue date, au poste de directeur financier mondial, à compter de vendredi. Actuellement responsable des finances de l’entreprise, Dinesh Jain travaille chez Cipla depuis plus de trois décennies et succédera à Ashish Adukia, qui occupera désormais un autre poste de direction au sein de l’entreprise.

Cipla s'est davantage appuyée sur ses activités en Inde pour compenser la faiblesse observée aux États-Unis, où les ventes de la version générique du Revlimid BMY.N de Bristol Myers Squibb ont chuté après la perte de l'exclusivité.

Ses activités aux États-Unis ont également été affectées après qu’une inspection de la Food and Drug Administration (FDA) sur le site de son unique fournisseur de lanréotide a entraîné un arrêt temporaire de la production.

L’Inde et l’Amérique du Nord représentent ensemble environ les deux tiers du chiffre d’affaires de la société.

Le bénéfice net consolidé de Cipla a reculé de 39,2% pour s’établir à 7,89 milliards de roupies (81,73 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 30 juin, manquant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 8,17 milliards de roupies, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires d’exploitation a progressé de 2,3% pour atteindre 71,19 milliards de roupies, dépassant les estimations de 70,73 milliards de roupies.

En Inde, les ventes ont affiché une croissance à deux chiffres dans les traitements respiratoires, antidiabétiques et des maladies cardiaques chroniques, a indiqué la société.

Elle se développe également dans le domaine des traitements contre l’obésité, notamment avec Yurpeak, commercialisé dans le cadre d’un accord de licence avec Eli Lilly LLY.N .

Le chiffre d’affaires de ses activités en Amérique du Nord a reculé de 21% pour s’établir à 15,32 milliards de roupies, tandis que celui réalisé en Inde a progressé de 12% pour atteindre le niveau record de 34,52 milliards de roupies.

Venant s'ajouter aux inquiétudes concernant son plus grand marché, le président américain Donald Trump a présenté mardi un plan de droits de douane progressifs sur les médicaments génériques importés, accordant aux laboratoires pharmaceutiques un délai de deux ans avant l'entrée en vigueur de ces droits.

Le directeur général Achin Gupta a déclaré jeudi que l’entreprise suivrait de près l’évolution de la situation afin de déterminer comment accroître sa production aux États-Unis.

"Nous avons de l’expérience dans ce domaine. Quelle que soit l’évolution de la situation, nous serons en mesure de nous adapter", a-t-il déclaré lors d’une conférence téléphonique post-résultats, ajoutant que 35 à 40% de la production de la société se faisait aux États-Unis.

La gamme de produits respiratoires de Cipla constituera son principal moteur de croissance aux États-Unis à court terme, la société s’attendant à ce qu’un deuxième produit soit approuvé sous peu, a déclaré Niharika Agarwal, analyste chez Nirmal Bang.

La concurrence limitée offre également à l’entreprise une plus grande marge de manœuvre pour préserver les marges de son Ventolin générique et de ses inhalateurs Flovent, dont l’autorisation est en attente.

(1 dollar = 96,5375 roupies indiennes)