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La société indienne Bigbasket nomme Amit Nanda, ancien cadre d'Amazon, au poste de directeur général
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 14:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BANGALORE, 16 juin - Le site indien de vente en ligne de produits alimentaires Bigbasket a nommé mardi Amit Nanda au poste de directeur général, en remplacement du cofondateur Hari Menon, qui continuera à siéger au conseil d'administration.

Voici quelques détails:

* M. Nanda rejoindra le géant de l'épicerie soutenu par Tata après plus de 11 ans chez Amazon Inde, où il a occupé plusieurs postes de direction.

* Bigbasket a déclaré que M. Nanda dirigerait sa prochaine phase de croissance, notamment en renforçant sa position dans le commerce rapide.

* Au début du mois, l'entreprise a nommé Seshu Kumar Tirumala, un membre de l'équipe, au poste de directeur des opérations.

* Cette décision intervient alors que le secteur indien du « quick commerce », en pleine expansion, est devenu un marché de 11,5 milliards de dollars en l'espace de cinq ans, avec des acteurs tels que Instamart de Swiggy SWIG.NS , Blinkit d'Eternal ETEA.NS , Now d'Amazon AMZN.O , Minutes de Flipkart (soutenu par Walmart) WMT.O , JioMart de Reliance RELI.NS et Zepto.

* L'année dernière , Bigbasket a annoncé son intention de déployer ses services de livraison de repas en 10 minutes à l'échelle nationale d'ici la fin de l'exercice 2026.

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