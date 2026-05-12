La société indienne Adani Ports va investir 1,36 milliard de dollars pour étendre ses activités en Europe

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La société indienne Adani Ports APSE.NS a annoncé mardi qu'elle allait renforcer sa présence en Europe en développant ses capacités offshore en collaboration avec la société d'ingénierie américaine Oceaneering International

OII.N , avec un investissement de 1,36 milliard de dollars prévu jusqu'à l'exercice 2031.

Le plus grand opérateur portuaire privé du pays a déclaré qu'il visait un chiffre d'affaires maritime de 60 milliards de roupies (627,43 millions de dollars) grâce à cette expansion. Dans le cadre de l'expansion prévue, sa division de services maritimes , Astra Offshore, développera une flotte de 200 navires dotés de capacités offshore spécialisées. Cet accord reflète la stratégie d'Adani Ports visant à étendre sa présence mondiale et à tirer parti de la demande croissante en logistique offshore en Europe, alors que l'entreprise cherche à se diversifier au-delà de son activité portuaire nationale principale et à s'imposer de manière significative dans les services maritimes.

Cette initiative intervient également après que l'opérateur portuaire a prévu une croissance plus lente de ses bénéfices de base pour l'exercice 2027, en raison des droits de douane américains et de la guerre en Iran. La société, qui fait partie du conglomérat du milliardaire Gautam Adani, avait annoncé le mois dernier des dépenses d'investissement comprises entre 120 et 140 milliards de roupies pour l'exercice 2027, tout en prévoyant un chiffre d'affaires de 430 à 450 milliards de roupies.

(1 $ = 95,6275 roupies indiennes)