La société hongroise MOL demande un délai supplémentaire pour finaliser les négociations en vue du rachat de la société serbe NIS, a déclaré la ministre serbe de l'Énergie

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La plus grande société pétrolière et gazière de Hongrie, MOL MOLB.BU , a demandé au gouvernement américain une prolongation d'un mois afin de mener à bien les négociations en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société serbe NIS NIIS.BEL , une compagnie pétrolière contrôlée par la Russie, a déclaré mercredi la ministre serbe de l'Énergie. Cette demande intervient avant l'échéance du 6 juin, après une prolongation de deux semaines que MOL avait obtenue le mois dernier pour finaliser les négociations avec la société russe Gazprom Neft SIBN.MM concernant son projet d'acquisition d'une participation de 56,16% dans NIS. NIS fait l'objet de sanctions américaines imposées en octobre en raison de sa participation russe, dans le cadre de mesures plus larges visant le secteur énergétique de Moscou à la suite de son invasion de l'Ukraine . Washington a fait pression pour que la participation russe soit cédée.

« MOL a demandé à l’OFAC (Office of Foreign Assets Control) un délai supplémentaire pour mener à bien les négociations sur la vente de NIS », a déclaré la ministre serbe de l’Énergie, Dubravka Djedovic Handanovic, après une réunion avec le directeur général de Gazprom Neft, Alexander Dyukov, à Saint-Pétersbourg.

« Ils ont demandé un délai supplémentaire de 30 jours pour mener à bien les négociations », a déclaré Mme Handanovic dans un communiqué.

Elle a indiqué que M. Dyukov avait précisé que NIS demanderait également aux États-Unis une prolongation de sa licence d’exploitation, qui expire le 16 juin.

MOL a annoncé le 19 janvier avoir signé un accord contraignant avec Gazprom Neft et Gazprom GAZP.MM en vue d'acquérir leur participation combinée dans NIS. Le prix de la transaction n'a pas été divulgué.

La Serbie détient une participation de 29,9% dans NIS, le reste étant détenu par des actionnaires minoritaires.

Belgrade et MOL doivent également s'entendre sur les activités futures de la société avant que la transaction puisse être finalisée. NIS exploite la seule raffinerie de pétrole de Serbie, ce qui en fait un élément central de l'approvisionnement énergétique du pays.