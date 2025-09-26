La société française TP perd du terrain, les perspectives de son homologue américain Concentrix suscitant des inquiétudes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement pour corriger la signature)

26 septembre - ** Les actions de l'opérateur de centres d'appels TP's TEPRF.PA chutent de 3,5 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis 10 ans

** Parmi les plus mauvaises performances du STOXX 600

.STOXX , qui est en hausse de 0,42%

** Le déclin suit le plongeon de 22% de son homologue américain Concentrix CNXC.O après les heures d'ouverture sur le BPA du 3ème trimestre et les perspectives du 4ème trimestre ratées

** "Le marché n'a aucune patience pour les dérapages du secteur externalisé de l'expérience client () qui est considéré au mieux comme sujet aux accidents et au pire comme moribond" - RBC

** Le secteur de l'expérience client est le plus vulnérable aux perturbations liées à l'IA, ce qui nécessite une "longue période de livraison" pour apaiser les inquiétudes

** Cependant, la société de courtage estime que TP et ses pairs devraient voir leur marché potentiel et leur part de marché s'accroître à court et moyen terme, et augmenter leurs marges grâce au déploiement de la technologie