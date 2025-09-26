 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La société française TP perd du terrain, les perspectives de son homologue américain Concentrix suscitant des inquiétudes
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 10:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement pour corriger la signature)

26 septembre - ** Les actions de l'opérateur de centres d'appels TP's TEPRF.PA chutent de 3,5 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis 10 ans

** Parmi les plus mauvaises performances du STOXX 600

.STOXX , qui est en hausse de 0,42%

** Le déclin suit le plongeon de 22% de son homologue américain Concentrix CNXC.O après les heures d'ouverture sur le BPA du 3ème trimestre et les perspectives du 4ème trimestre ratées

** "Le marché n'a aucune patience pour les dérapages du secteur externalisé de l'expérience client () qui est considéré au mieux comme sujet aux accidents et au pire comme moribond" - RBC

** Le secteur de l'expérience client est le plus vulnérable aux perturbations liées à l'IA, ce qui nécessite une "longue période de livraison" pour apaiser les inquiétudes

** Cependant, la société de courtage estime que TP et ses pairs devraient voir leur marché potentiel et leur part de marché s'accroître à court et moyen terme, et augmenter leurs marges grâce au déploiement de la technologie

Valeurs associées

CONCENTRIX
54,9900 USD NASDAQ -1,10%
STOXX Europe 600
552,39 Pts DJ STOXX +0,39%
TELEPERFORMANCE
61,8400 EUR Euronext Paris -3,31%
