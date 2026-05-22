La société française spécialisée dans l'informatique quantique Alice & Bob obtient un nouvel investissement de la branche de capital-risque de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dominique Patton

La société française Alice & Bob a obtenu un financement de la part de NVentures, la branche de capital-risque de l' NVDA.O de Nvidia, a-t-elle annoncé vendredi. Ce financement soutient le développement de matériel visant à rendre l'informatique quantique moins sujette aux erreurs, à un moment où l'intérêt pour cette technologie est en plein essor.

La société n'a pas donné de détails sur le montant de l'investissement, qui intervient juste après l'annonce par l'administration Trump de son intention d'investir 2 milliards de dollars dans des prises de participation au sein de neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique, dans le cadre d'une initiative majeure visant à assurer le leadership américain dans cette technologie émergente.

* Les récentes avancées technologiques ont renforcé l'intérêt des investisseurs pour le potentiel de l'informatique quantique à accélérer des tâches allant de la découverte de médicaments à la modélisation financière en passant par la cryptographie.

* Cette augmentation « massive » des investissements est motivée par la prise de conscience que « l’infrastructure informatique devient de plus en plus cruciale dans nos économies », a déclaré à Reuters Theau Peronnin, directeur général d’Alice & Bob.

* Alice & Bob, qui possède des bureaux à Paris et à Boston, se concentre sur les « cat qubits», un type particulier de qubit quantique conçu pour êtreplusrésistant aux erreurs que les qubits classiques, s'attaquant ainsi à l' , l'un des principaux problèmes de l'informatique quantique.

* Ce nouvel investissement, qui s'ajoute à un tour de table de série B de 100 millions d'euros levé l'année dernière, fait suite à la collaboration récente entre Alice & Bob et Nvidia sur plusieurs projets qui a permis à l'entreprise de démontrer son talent et sa technologie, a déclaré M. Peronnin.

* La technologie d’Alice & Bob permet de construire des ordinateurs quantiques « très compacts et très rentables », « ce qui nous place vraiment en tête de la course à l’heure actuelle », a-t-il ajouté.

* L'entreprise participe au programme français PROQCIMA, piloté par le ministère des Armées, qui vise à disposer de deux prototypes d'ordinateurs quantiques universels de conception française prêts pour l'industrialisation d'ici 2032.

* « Nous espérons un renforcement de ce programme de marchés publics », a déclaré M. Peronnin, ajoutant que le soutien public aux domaines stratégiques « oblige les entreprises à tenir leurs engagements et contribue à créer des champions ».